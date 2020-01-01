В Днепре произошел взрыв в квартире
В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. По данным полиции, взорвалось самодельное взрывное устройство.
В Днепре в результате взрыва в квартире пострадали двое людей. Об этом 21 января сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в Facebook.
Отмечается, что информация об инциденте на улице Софьи Ковалевской поступила правоохранителям в 19.25.
На место взрыва неустановленного предмета прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство. Телесные повреждения получили 18-летняя девушка и 32-летний мужчина.
По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 264 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Обстоятельства взрыва устанавливают.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре произошел взрыв в квартире
Ранее сообщалось, что в Днепре задержали мужчину, который в ходе ссоры угрожал подорвать собственных родителей.
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