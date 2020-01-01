В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. По данным полиции, взорвалось самодельное взрывное устройство.

В Днепре в результате взрыва в квартире пострадали двое людей. Об этом 21 января сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в Facebook.

Отмечается, что информация об инциденте на улице Софьи Ковалевской поступила правоохранителям в 19.25.

На место взрыва неустановленного предмета прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство. Телесные повреждения получили 18-летняя девушка и 32-летний мужчина.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 264 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Обстоятельства взрыва устанавливают.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре произошел взрыв в квартире

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