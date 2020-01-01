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В Днепре произошел взрыв в квартире

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В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. По данным полиции, взорвалось самодельное взрывное устройство.
Последствия взрыва в Днепре
Последствия взрыва в Днепре
facebook.com/PoliceDniproRegion
 
В Днепре в результате взрыва в квартире пострадали двое людей. Об этом 21 января сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в Facebook.
 
Отмечается, что информация об инциденте на улице Софьи Ковалевской поступила правоохранителям в 19.25.
 
На место взрыва неустановленного предмета прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
 
По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство. Телесные повреждения получили 18-летняя девушка и 32-летний мужчина.
 
По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 264 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
 
Обстоятельства взрыва устанавливают.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Днепре задержали мужчину, который в ходе ссоры угрожал подорвать собственных родителей

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Теги: фото, Днепр, квартира, взрыв, граната
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Источник: korrespondent.net

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