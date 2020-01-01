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В Минобороны объяснили, почему Киев против разведения сил по всей линии

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Путь отвода сил по по всей линии разграничения на Донбассе противоречит сути Минских соглашений, подчеркнул Андрей Загороднюк.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
facebook.com/andrew.zagorodnyuk
 
Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, выдержки из которого были опубликованы 21 января.
 
"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - отметил глава Минобороны. 
 
По его словам, разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.
 
"А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласие с ситуацией", - подчеркнул Загороднюк.
 
Министр также указал, что в случае выполнения Минских соглашений в разведении по всей линии нет смысла.
 
"Эту войну можно завершить - они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти", - заявил глава Минобороны и добавил, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.
 
Ранее сообщалось, что 16 января на заседании контактной группы по Донбассу в Минске обсудили три новых участка для разведения сил и средств.
 
Напомним, бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик заявил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен на десятилетия по примеру Приднестровья.

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Теги: Минобороны, донбасс, ситуация на востоке Украины, разведение сил на Донбассе, Андрей Загороднюк
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Источник: korrespondent.net

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