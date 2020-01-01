В Минобороны объяснили, почему Киев против разведения сил по всей линии

Путь отвода сил по по всей линии разграничения на Донбассе противоречит сути Минских соглашений, подчеркнул Андрей Загороднюк.

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина , выдержки из которого были опубликованы 21 января.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - отметил глава Минобороны.

По его словам, разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласие с ситуацией", - подчеркнул Загороднюк.

Министр также указал, что в случае выполнения Минских соглашений в разведении по всей линии нет смысла.

"Эту войну можно завершить - они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти", - заявил глава Минобороны и добавил, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.

Напомним, бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик заявил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен на десятилетия по примеру Приднестровья.

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