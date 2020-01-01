Минские соглашения в целом приемлемы - Загороднюк

Киев не устраивает лишь последовательность выполнения договоренностей и он настаивает на первоочередности обеспечения безопасности.



Украина в целом согласна с положениями Минских соглашений за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью агентству Украина в целом согласна с положениями Минских соглашений за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина , выдержки из которого были опубликованы 21 января.

"В целом мы согласны с положениями Минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, которую уже озвучивала украинская власть. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом - все остальные демократические процессы", - отметил Загороднюк.

Как подчеркнул глава Минобороны, Минские договоренности являются "более или менее приемлемыми для Украины", так как там прописаны две ключевые вещи - расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск.

Министр также подчеркнул, что Украина категорически не согласна с тем, что "ДНР" и "ЛНР" имеют политическую самостоятельность и свободу, и не признает их стороной процесса.

"Другой проблемой является то, что Россия всячески отрицает присутствие своих военных на временно оккупированных территориях Украины, утверждая, что так называемые ДНР/ЛНР имеют политическую самостоятельность и свободу. Мы с этим категорически не согласны", - указал Загороднюк.

По словам главы Минобороны, Украина имеет достаточно доказательств присутствия российских войск на Донбассе и передает их международным партнерам.

"Итак, мы требуем выполнения мероприятий в рамках Минского процесса. То есть: выводите незаконные вооруженные формирования, пусть они разоружаются, и дальше мы возвращаем эти территории под конституционный строй и законодательство Украины ", - подытожил министр.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что минский процесс можно будет считать проваленным , если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск.

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