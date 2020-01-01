В Испании жертвой шторма стал украинец - СМИ

Всего из-за непогоды погибли пять человек. Также перекрыты некоторые дороги и закрыты для движения судов порты Валенсии и Гандии.

В Испании жертвами шторма Глория стали уже пять человек, среди которых украинец. Об этом 21 января сообщило агентство Europa Press

Отмечается, что первым погиб 44-летний мужчина в Валенсии, на которого 19 января наехал автомобиль из-за гололеда.

В тот же день житель Мадрида погиб из-за падения черепицы. А 20 января от переохлаждения умерла 54-летняя бездомная.

Также погибшим в результате непогоды считается 70-летний мужчина из Валенсии, но причину его смерти еще уточняют.

Последним найденным погибшим стал 55-летний мужчина, тело которого обнаружили в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Как сообщили агентству источники в гражданской гвардии, он украинец по национальности.

Причины смерти расследуют. Предварительно установлено, что она наступила из-за погодных условий.

По данным синоптиков, непогода продлится до среды, 23 января.

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