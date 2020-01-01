Итоги 21 января: Коронавирус в США и новый Кабмин РФ

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Новый коронавирус попал из Китая в США EPA/UPG

Вирус из Китая распространился в Штаты; в России утвердили новый состав правительства: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В США зафиксировали заражение новым коронавирусом

В США подтвердили первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний уточнили, что случай выявлен в штате Вашингтон. Заболевание диагностировали у мужчины в возрасте около 30 лет, недавно прилетевшего из Китая.

На данный момент китайские власти подтвердили девять смертей и 440 случаев заражения в стране.

В РФ утвердили новый состав правительства

Президент России Владимир Путин утвердил новый Кабинет министров под руководством Михаила Мишустина. Он состоит из 31 человека, включая премьер-министра и его заместителей.

Персональный состав правительства серьезно изменился, однако некоторые главы ведомств сохранили свои посты. Среди них министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

В Давосе стартовал 50-й экономический форум

В швейцарском Давосе открылся 50-й Всемирный экономический форум, который продлится три дня. Его главная тема − формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

Также приоритетной в этом году является тема климата.

Украина попала в топ-50 индекса соцмобильности

На Всемирном экономическом форуме впервые представлен новый рейтинг – Глобальный индекс социальной мобильности, который показывает возможность человека улучшить свой социальный статус и материальное положение.

Украина оказалась во второй половине рейтинга, заняв 46-ю позицию в списке из 82 стран.

По делу Гандзюк арестовали бывшего помощника нардепа

Печерский райсуд Киева вынес решение об аресте на полтора месяца Игоря Павловского − бывшего помощника нардепа, обвиняемого в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Сам Павловский отвергает причастность к нападению на активистку.

Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба назвал ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января.

По его словам, Киев отказался от идеи создания таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур.

В Украине разработали первый военный беспилотник

В Укроборонпроме презентовали первый военный квадрокоптер Берегиня отечественного производства.

Летательный аппарат для разведывательных операций разработало ОАО Меридиан им. С.П.Королева по заказу Минобороны.

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