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Сутки на Донбассе: три обстрела, ВСУ без потерь

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Сепаратисты вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ впервые за четыре дня не понесли потерь
ВСУ впервые за четыре дня не понесли потерь
facebook.com/pressjfo

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 21 января, три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Подразделения ВСУ не понесли потерь. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 22 января.

Враг применял минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

  • недалеко от Красногоровка – из стрелкового оружия,
  • рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел по позициям ВСУ сепаратисты открывали недалеко от Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север:

Противник применял минометы калибра 82-мм – четыре мины, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие

С начала нынешних суток сепаратисты не открывали огонь. У ВСУ нет потерь.

Напомним, за сутки 20 января на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Тогда погиб один украинский военный, еще один был ранен.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, ВСУ, Новости Донбасса, Операция объединенных сил
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