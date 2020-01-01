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Погода в Украине на 22 января: снег с дождем

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В Украине прохладно, ожидается снег с дождем.
Погода в Украине на 22 января
Погода в Украине на 22 января
meteo.gov.ua

Сегодня, 22 января, погода в Украине ухудшится, ожидается снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе сегодня идет снег с дождем. Днем +2…+4, а ночью -1…-2;

В северных областях страны погода днем +2…+4, только ночью будет 0…+2;

В восточных областях ожидается снег с дождем. Днем температура воздуха составит +1…+3, а ночью -1…+1;

В южных районах страны сегодня переменная облачность. Днем +2…+6, а ночью 0…+3;

В столице и центральных районах сегодня снег с дождем. Днем температура воздуха составит +2…+4, а ночью +1…+3.

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Теги: Итоги, Украина, 22 января
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