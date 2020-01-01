Беглого экс-нардепа Онищенко будут судить заочно

Сегодня Онищенко находится в немецкой тюрьме и ждет экстрадиции в Украину.

Адвокаты экс-нардепа Александра Онищенко, а также прокуроры, которые ведут нашумевшее "газовое дело", заявили обвиняемый не явился на заседания в Высший антикоррупционный суд Украины, так как на данный момент он находится в Германии под стражей и ждет решения о его экстрадиции в Украину.

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Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что Высший антикоррупционный суд Украины решил слушать дело без присутствия Онищенко. Фактически, началась процедура заочного судебного процесса.

Обвиняемые в очередной раз не являются на судебное заседание по требованию суда. Поэтому коллегия судей ВАКС приняла решение проводить судебное разбирательство в их отсутствие и вызвать обвиняемых на судебное заседание путем публичного размещения объявлений в соответствии с требованиями законодательства, - сказано в сообщении суда.

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Также судьи постановили направить повестку Онищенко в Германию. Следующее заседание по “газовому делу” назначено на 4 мая 2020 года.

К слову, общественная организация "Центр противодействия коррупции" на своем Telegram-канале утверждает, что адвокаты не хотели заочного рассмотрения дела. Они заявили, что Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС. Но эти аргументы не стали убедительными.

Напомним, Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Онищенко. Дело об экстрадиции Онищенко из Германии засекретили.

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