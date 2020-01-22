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Зеленский призвал украинцев быть едиными

Комментариев: 3
В День соборности президент Зеленский обратился к гражданам Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Владимир Зеленский в День соборности обратился к украинцам и призвал быть едиными. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook

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Так, президент Владимир Зеленский призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей, среди которых он отметил порядочность, толерантность, свободу, демократию, достаток, уважение к закону, частной собственности и друг к другу.

Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна, - сказал в обращении Зеленский.

Напомним, ранее в Украине сегодня празднуют День Соборности.

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Теги: Зеленский, Украина, День соборности
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Комментариев (3)
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farfalle    22.01.2020, 10:54
Оценка:  -4
farfalle
Как можно быть едиными, если в стране дивизия СС - герои???
ТакТакс    22.01.2020, 10:05
Оценка:  +1
ТакТакс
Никчемный ты жи.довский паяц. Будучи совсем не дуж взялся за гуж. Кого и с кем ты призываешь объединяться!?Ты же мУ-мУ обещал уйти как только поймешь что сел не в свои сани. Еще не понял!?
72% поставили тебе галочку, чтобы ты убрал потроха с его фашистской бандой, а ты!?
FPN    22.01.2020, 09:44
Оценка:  -20
FPN
" ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО!!! "
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