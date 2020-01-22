Зеленский призвал украинцев быть едиными

В День соборности президент Зеленский обратился к гражданам Украины.

Президент Владимир Зеленский в День соборности обратился к украинцам и призвал быть едиными. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

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Так, президент Владимир Зеленский призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей, среди которых он отметил порядочность, толерантность, свободу, демократию, достаток, уважение к закону, частной собственности и друг к другу.

Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна, - сказал в обращении Зеленский.

Напомним, ранее в Украине сегодня празднуют День Соборности.

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