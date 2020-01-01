В Кривом Роге задержан вандал, осквернивший памятник жертвам Холокоста

Полицейские и сотрудниками СБУ проработали более 50 камер видеонаблюдения. Им удалось проследить маршрут злоумышленника.

В Кривом Роге сотрудники полиции задержали местного жителя, который с помощью баллончика с краской повредил надпись на памятнике жертвам Холокоста. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Днепропетровской области.

"Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему было установлено маршрут движения нарушителя. Для поисков нарушителя были привлечены 80 сотрудников полиции", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержанный повредил еще несколько объектов на территории города.

Готовится подозрение по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.1 ст.194 УК Украины).

Задержанный вандал. Фото: Нацполиция

Напомним, 19 января в Кривом Роге были повреждены надписи на памятнике жертвам Холокоста. Мемориальную стелу закрасили красной краской. Уже на следующий день в полиции заявили, что установили личность вандала.

Памятная стела под названием Криворожская трагедия установлена в память о расстрелянных во время Второй мировой войны евреях города. Гранитный памятник был открыт в июне 2013 года. Он расположен рядом с городской синагогой Бейс Штерн Шульман. Всего за годы Второй мировой войны в Кривом Роге было уничтожено около 15 тысяч евреев.

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