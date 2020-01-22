“Я не получу такие деньги в карман”: Кулеба опроверг высокую зарплату

По словам Кулебы, в месяц он получает около 50 тысяч гривен.

Читай также: Нардепы планируют существенно урезать свои зарплаты

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что в декабре 2019 года получил 87 тыс. грн зарплаты.

Об это он рассказал в интервью DW.

По его словам, такую высокую зарплату он еще не получал за время работы в правительстве.

Та цифра, которая попала в информационное пространство - это сумма до налогов и сборов. В месяц я в среднем получаю в районе 50 тысяч гривен, 50-52, я, если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре. Но я был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали в СМИ, но нет, ее в моем кошельке нет, - рассказал Кулеба.

Между тем, вице-премьер подтвердил, что эта сумма действительно существует, но с учетом всех сборов и налогов.

Да, но я не получу такие деньги в карман, - сказал он.

Я очень хочу услышать от тех, кто критикует уровень зарплат, позицию, какая справедливая зарплата для члена правительства, - отметил вице-премьер.

Читай также: Оржель посоветовал детям шахтеров найти другую профессию

Кроме того, Кулеба считает, что справедливая зарплата - это та сумма, которая позволяет спокойно обеспечивать свою семью и достойно вознаграждает усилия по защите национальных интересов Украины.

Абсолютно отсутствует разговор о том, а сколько, собственно, что общественность или экспертная среда считает справедливым вознаграждением для члена правительства за его усилия, - сказал он.

Напомним, Гончарук занялся зарплатами топ-чиновников. Глава Кабмина поручил Минэкономики подготовить предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.