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“Я не получу такие деньги в карман”: Кулеба опроверг высокую зарплату

Комментариев: 6
По словам Кулебы, в месяц он получает около 50 тысяч гривен.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Facebook

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Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что в декабре 2019 года получил 87 тыс. грн зарплаты.

Об это он рассказал в интервью DW.

По его словам, такую высокую зарплату он еще не получал за время работы в правительстве.

Та цифра, которая попала в информационное пространство - это сумма до налогов и сборов. В месяц я в среднем получаю в районе 50 тысяч гривен, 50-52, я, если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре. Но я был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали в СМИ, но нет, ее в моем кошельке нет, - рассказал Кулеба.

Между тем, вице-премьер подтвердил, что эта сумма действительно существует, но с учетом всех сборов и налогов.

Да, но я не получу такие деньги в карман, - сказал он.

Я очень хочу услышать от тех, кто критикует уровень зарплат, позицию, какая справедливая зарплата для члена правительства, - отметил вице-премьер.

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Кроме того, Кулеба считает, что справедливая зарплата - это та сумма, которая позволяет спокойно обеспечивать свою семью и достойно вознаграждает усилия по защите национальных интересов Украины.

Абсолютно отсутствует разговор о том, а сколько, собственно, что общественность или экспертная среда считает справедливым вознаграждением для члена правительства за его усилия, - сказал он.

Напомним, Гончарук занялся зарплатами топ-чиновников. Глава Кабмина поручил Минэкономики подготовить предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров.

 

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Теги: зарплаты, Кулеба, вице-премьер
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    22.01.2020, 10:45
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Высокие зарплаты не ограждают от коррупции. Наоборот, растут расценки на коррупционные схемы. Выход: расстрелять, как предлагает товарищ Путин-Xyйло.
ParisMA    22.01.2020, 10:26
Оценка:  -10
ParisMA
87 тыщ! - 18% НДФЛ и 1,5ВС = 70 тыщ на руки! какие ещё сборы ты платишь чудило брехливое? и сколько получаешь в конверте! ?
Путин-Xyйло    22.01.2020, 10:17
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Походу самое "сложное" для министров - не воровать! Именно поэтому предлагают повысить им зарплату. Не дешевле ввести смертную казнь для государственных воров?
Путин-Xyйло    22.01.2020, 10:10
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Предлагаю платить министрам сдельную зарплату, т.е. по факту выполненной "работы" и то после отчета о "подвигах и их проверки!
Путин-Xyйло    22.01.2020, 10:13
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Так же и "топ менеджерам" госпредприятий.
ТакТакс    22.01.2020, 10:08
Оценка:  -1
ТакТакс
уроды, ваша справедливая зряплата-1,5 тысяч гр.На большее никто из вас не потрудился. Пусть вам сорос платит. Вы ему служите, а не укранскому народу.
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