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Зеленский возложил цветы к памятнику Кобзарю и Грушевскому

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Зеленский, Гончарук и Стефанчук возложили цветы к монументу Тараса Шевченко и Михаила Грушевского.
Зеленский, Гончарук и Стефанчук возлагают цветы
Зеленский, Гончарук и Стефанчук возлагают цветы
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook

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Так, глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

После этого президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя. Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Алексей Гончарук, - говорится в сообщении.

Зеленский у памятника Грушевскому
Зеленский у памятника Грушевскому
facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ранее Зеленский призвал украинцев быть едиными.

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Теги: Зеленский, День соборности, Возложил цветы, Грушевский, Кобзар
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