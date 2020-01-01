Зеленский возложил цветы к памятнику Кобзарю и Грушевскому
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.
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Так, глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.
После этого президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя. Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Алексей Гончарук, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Зеленский призвал украинцев быть едиными.
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