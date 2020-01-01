Зеленский возложил цветы к памятнику Кобзарю и Грушевскому

Зеленский, Гончарук и Стефанчук возложили цветы к монументу Тараса Шевченко и Михаила Грушевского.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

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Так, глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

После этого президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя. Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Алексей Гончарук, - говорится в сообщении.

Зеленский у памятника Грушевскому facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ранее Зеленский призвал украинцев быть едиными.

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