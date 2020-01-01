В Виннице мужчина изнасиловал 6-летнюю дочку сожительницы: Она в больнице

В Виннице полицейские задержали педофила.

20 января, в Виннице, полицейские задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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О преступлении сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 36-летний сожитель изнасиловал ребенка в их квартире. Девочку доставили в больницу.



Правоохранители задержали подозреваемого в педофилии. Он помещен в следственный изолятор. Открыто уголовное производство по 4 статье 152, ч.4 (изнасилование). Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.



Напомним, девушку изнасиловали на "собеседовании" в Днепропетровской области.

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