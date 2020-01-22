Сенцов жестко высказался о назначении адвоката Януковича в ГБР

Сенцов заявил, что назначение Бабикова в ГБР - "плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям".

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов жестко раскритиковал назначение адвоката Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя главы Государственного бюро расследований. Об этом он написал в Facebook.

Читай также: Арахамия о назначении адвоката Януковича в ГБР: Я категорически против

Сенцов напомнил, что в день Соборности в 2014 году на Майдане в Киеве был убит первый человек - активист Сергей Нигоян.



"А сейчас власть поздравляет главного противника Украине с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного - свободы, а не только чистых тротуаров," - написал Сенцов.

Напомним, первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал экс-адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.