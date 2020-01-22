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Сенцов жестко высказался о назначении адвоката Януковича в ГБР

Комментариев: 4
Сенцов заявил, что назначение Бабикова в ГБР - "плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям".
Бывший политзаключенный Олег Сенцов
Бывший политзаключенный Олег Сенцов
Олег Сенцов / Facebook

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов жестко раскритиковал назначение адвоката Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя главы Государственного бюро расследований. Об этом он написал в Facebook.

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Сенцов напомнил, что в день Соборности в 2014 году на Майдане в Киеве был убит первый человек - активист Сергей Нигоян.

"А сейчас власть поздравляет главного противника Украине с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного - свободы, а не только чистых тротуаров," - написал Сенцов.



Напомним, первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал экс-адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков.

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Теги: Сенцов, Бабиков, Янукович, ГБР, Нигоян
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Комментариев (4)
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ftb1    22.01.2020, 11:51
Оценка:  +1
ftb1
То, что Нигоян был убит на Майдане в упор из охотничьего ружья мы прекрасно помним, только каким боком это здесь? На его фоне даже славка вакарчук умным выглядит )))
Alexsy    22.01.2020, 11:31
Оценка:  -24
Alexsy
А нах это прилепило фото Нигояна?
Которого пристрелили майданутые твари для сакральной жертвы!
VSHIVANKA    22.01.2020, 11:17
Оценка:  -24
VSHIVANKA
ЧТО ЗА ЕБЛАН С БЕШЕНЫМ ВЗГЛЯДОМ НА ФОТО И ЗАЧЕМ ОН ЕСТ БУМАГУ ?
ОН ДУРАК ИЛИ РОДИЛСЯ ТАК ?
LifeStriker    22.01.2020, 11:05
Оценка:  +16
LifeStriker
Зато у ЗЕ крутые фоточки в инстаграме и сериальчики в тренде! Остальное херня)
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