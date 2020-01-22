Порошенко: Нам не все равно

Экс-президент Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности словами из произведения Тараса Шевченко.

Бывший президент Украины и лидер фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности. Об этом он написал у себя в Facebook.

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Так, Петр Порошенко начал свое выступление, процитировав стихотворение Тараса Шевченко “Та не однаково мені“.

Флешмобом с этими словами пророка Тараса Шевченко украинцы отреагировали на призыв “Какая разница?, - написал Порошенко.

Порошенко отметил, что “нам не все равно какой язык, потому что украинский объединяет и консолидирует“. Впрочем, это не мешает украинцам уважать и тех соотечественников, которые говорят на русском, крымскотатарском, другими языками.

Также, по утверждению Перта Порошенко, украинцам “не все равно, какая у них церковь, так как они выбрали Томос и геополитический курс Украины“.

Нам не все равно, какая церковь, и поэтому мы завоевали Томос. Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, увы, через Москву. Большинству украинцев не все равно, вступим мы в НАТО или сползем в Ташкентский пакт... Будем частью Европы, вернемся к сфере российского влияния. Хорошие дороги по всей стране это, безусловно, важно. Но нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями, - сказал Порошенко.

Бывший президент также добавил, несмотря на то, что местами украинцы по-разному смотрят на историю, они объединены в единую украинскую политическую нацию с чувством патриотизма, любви к Украине и общим европейским будущим.

Дорогие украинцы! Поздравляю вас с Днем соборности от себя лично и от всей команды “Европейской солидарности“. Слава Украине!, - подытожил Порошенко.

Напомним, ранее в День соборности президент Зеленский обратился к гражданам Украины.

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