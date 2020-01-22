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День Соборности: В Киеве на мосту Патона создали “живую цепь”

Комментариев: 3
Появились эпичные фото и видео с места событий.
Живая цепь на мосту Патона
Живая цепь на мосту Патона
Информатор

Утром 22 января на мосту Патона в Киеве неравнодушные украинцы создали “живую цепь” ко Дню Соборности, которая символически соединяет Украину по обе стороны Днепра.

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\Об этом сообщает Информатор.

Акция единства стартовала в 7:30. Люди облачились во флаги Украины и разделились на две колонны. В свою очередь, колонны начали движение навстречу друг другу - с левого и правого берега.

Организаторы рассказали, что мероприятие посвящено 100-летней годовщине подписания Акта воссоединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину. В акции принимают участие подростки, взрослые, а также люди пенсионного возраста.

Фото с места событий
Фото с места событий
Информатор

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После “живой цепи” участники акции спустились под мост Патона. Там они растянули 30-метровый флаг Украины. Одна колонна несла желтую его часть, а вторая - синюю.

Напомним, в Украине празднуют День Соборности. Праздник был официально учрежден в 1999 году, учитывая большое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого Украинского государства.

 

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Теги: Денб Соборности, живая цепь, акция
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Комментариев (3)
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ftb1    22.01.2020, 11:56
Оценка:  +2
ftb1
Опять свезли упоротых из сёл с трудно произносимыми названиями.
Совсемскоро    22.01.2020, 11:25
Оценка:  -21
Совсемскоро
Спектакль бездарных актеров для тупых зрителей.
Z_Alex    22.01.2020, 11:18
Оценка:  -17
Z_Alex
Пускай работать идут, цепи они создают...
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