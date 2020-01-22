День Соборности: В Киеве на мосту Патона создали “живую цепь”

Появились эпичные фото и видео с места событий.

Утром 22 января на мосту Патона в Киеве неравнодушные украинцы создали “живую цепь” ко Дню Соборности, которая символически соединяет Украину по обе стороны Днепра.

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\Об этом сообщает Информатор.

Акция единства стартовала в 7:30. Люди облачились во флаги Украины и разделились на две колонны. В свою очередь, колонны начали движение навстречу друг другу - с левого и правого берега.

Организаторы рассказали, что мероприятие посвящено 100-летней годовщине подписания Акта воссоединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину. В акции принимают участие подростки, взрослые, а также люди пенсионного возраста.

Фото с места событий Информатор

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После “живой цепи” участники акции спустились под мост Патона. Там они растянули 30-метровый флаг Украины. Одна колонна несла желтую его часть, а вторая - синюю.

Напомним, в Украине празднуют День Соборности. Праздник был официально учрежден в 1999 году, учитывая большое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого Украинского государства.

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