Зеленский снова встретится с Путиным: известны детали
Завтра, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча должна состоятся в Израиле, где с рабочим визитом пребывает Зеленский.
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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.
По информации журналиста, встреча двух президентов состоится в ходе рабочего визита Зеленского в Израиль. Глава украинского государства примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Также в мероприятиях примет участие Путин.
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Пока точно неизвестно, состоится ли отдельная встреча двух лидеров в формате тет-а-тет.
Напомним, Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом. Президент Зеленский совершит рабочий визит в Израиль.
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