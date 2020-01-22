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Зеленский снова встретится с Путиным: известны детали

Комментариев: 6
Встреча запланирована на завтра, 23 января.
Зеленский и Путин
Зеленский и Путин
ЕPA/UPG

Завтра, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча должна состоятся в Израиле, где с рабочим визитом пребывает Зеленский.

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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.

По информации журналиста, встреча двух президентов состоится в ходе рабочего визита Зеленского в Израиль. Глава украинского государства примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Также в мероприятиях примет участие Путин.

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Пока точно неизвестно, состоится ли отдельная встреча двух лидеров в формате тет-а-тет.

Напомним, Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом. Президент Зеленский совершит рабочий визит в Израиль.

 

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Теги: Зеленский, Путин, Израиль, встреча
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Комментариев (6)
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LifeStriker    22.01.2020, 11:55
Оценка:  +13
LifeStriker
Сейчас ЗЕ особенно усердно работает на банковой в спорт зале над приседаниями на оба колена, в инстаграме уже много фоточек
SEMPENTY    22.01.2020, 11:46
Оценка:  +15
SEMPENTY
Предполагается встреча на 23 января. Какой мудак написал что встреча состоялась?
Letohradek    22.01.2020, 11:57
Оценка:  +14
Letohradek
Где ты это прочел, что встреча УЖЕ состоялась??
Letohradek    22.01.2020, 11:44
Оценка:  +14
Letohradek
Наконец-то охрыпшая крыса исполнит свое обещание и станет на колени перед лубянским чертом! Ведь какаяразница ...
П    22.01.2020, 12:12
Оценка:  +6
П
Зачем сюда лепить свои сексуальные фантазии?
Letohradek    22.01.2020, 12:16
Оценка:  +7
Letohradek
Охрыпшая крыса заявил, что готов стать на колени даже перед Путеным! Это его реплика - не моя! Всасывай недалекое!
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