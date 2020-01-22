В Минобороны рассказали, что будет со службой по призыву

Военное ведомство не видит сегодня особой пользы от срочников.

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Длительность прохождения контрактной службы в армии необходимо сократить, а срочников лучше также привлекать к службе по контракту. Такое мнение высказал Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

Министр отметил, что привлекать широкие слои населения к армейской службе нужно, но не в формате срочной службы в ее нынешнем виде, поскольку он не работает. По его словам, сейчас срочная служба не имеет значительного влияния на способности Вооруженных сил Украины, поэтому разрабатывается концепция ее обновления.

У нас сейчас срочной службы - примерно 10%. То есть она не отыгрывает особенно большого влияния на способности, тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил, - пояснил Загороднюк.

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По его словам, если уменьшить срок службы в украинской армии и ввести качественную подготовку солдат, гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе.

Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, - где они получат опыт, - отметил министр.

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Загороднюк также добавил, что преимущества службы по контракту нужно квалифицированно преподнести, чтобы человек видел в ней пользу в том числе и для своей будущей жизни после увольнения со службы.

Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую, - сказал министр.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему Киев против разведения сил по всей линии фронта. Такой вариант противоречит сути Минских соглашений, подчеркнул Андрей Загороднюк.

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