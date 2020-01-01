На Донбассе полицейские сдавали вещдоки на металлолом - ГБР
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум полицейским, которые незаконно сдавали на металлолом арестованное имущество. Об этом рассказали в пресс-службе ГБР.
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Сообщается, что в августе 2018 двое полицейских выкрали и сдали на металлолом вещественные доказательства, которые находились под арестом. Продав металлические трубы общим весом более 19 тонн, они заработали больше 124 000 гривен.
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Подозрение в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору огласили замначальнику железнодорожной полиции Киева и замначальнику криминальной полиции Великоновоселковского отделения полиции в Донецкой области. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре полицейского задержали на получении взятки.
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