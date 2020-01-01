Судью из оккупированного Крыма посадили на 12 лет за госизмену

К 12 годам лишения свободы за госизмену приговорили судью из аннексированного Крыма.

Судью незаконно созданного российского оккупационного суда по обвинению Генерального прокурора Святошинский райсуд города Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Как отмечается, что в ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте-ноябре 2014 года обеспечивал установление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в создании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Также подчеркивается, что он, будучи назначенным на должность судьи так называемого “Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации“, выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства, - говорится в сообщении.

Всего на этапе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей.

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Напомним, ранее украинскому журналисту запретили въезд в Крым на 34 года.

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