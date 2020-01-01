Дело Шеремета: Адвокат заявил о давлении на военных со стороны следствия

Следователи в деле Шеремета давят на свидетелей, чтобы те изменили свои показания.

Следователи в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета оказывают давление на свидетелей и требуют у них изменить или отказаться от своих показаний. Об этом в интервью Радио НВ заявил адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский.

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Адвокат отметил, что по его информации, давление оказывают сотрудники прокуратуры и СБУ.



“Следователи вызывают военнослужащих, руководство военной части, где Яна (Дугарь) проходила военную службу — в том числе к нам доходит информация об определенном давлении на этих военных и на этих свидетелей... Это давление заключается в том, что проводятся беседы (и в том числе допросы) с целью склонения определенных свидетелей к тому, чтобы они не давали необходимые показания или давали их в каком-то другом виде,“ - рассказал Ореховский.



Напомним, еще два свидетеля подтвердили алиби Яны Дугарь.

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