В Донецке арестовали блогера, критиковавшего местных боевиков

Блогер освещал проблему отсутствия питания в школах на оккупированной территории.

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Боевики самопровозглашенной “ДНР“ задержали местного блогера и члена так называемой “общественной палаты ДНР“ Александра Болотина. Об этом сообщил другой донецкий блогер “Сеня Анатолич Варм“ в Facebook.

Он написал, что факт незаконного задержания Болотина подтвердила его семья. Произошло это 21 января утром. Блогера отпустили через 9 часов, не оформив протокол о задержании, но затем арестовали снова.

Позвонить семье не дали возможности. Соответственно доступа к адвокату у него не было. Через 15 минут после звонка на 102 Болотина привезли домой и оформили акт конфискации оргтехники. Сейчас, спустя 13 часов после первого незаконного задержания, Болотина увезли в следственный изолятор без оформления соответствующих документов, - написал блогер.

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Он также добавил, что доступ в СИЗО семьи могут дать только после двух суток с момента задержания.

Ранее Болотин обвинил “мэра“ оккупированной Макеевки Сергея Голощапова в отсутствии питания в школах города. Также он призвал главаря боевиков “ДНР“ Дениса Пушилина освободить руководителя так называемой “общественной палаты ДНР“ Александра Кофмана.

Кроме этого у блогера возник конфликт с представителями “министерства информации ДНР“, которые утверждают, что проблем с питанием в макеевских школах нет. Болотин сообщал об угрозах со стороны работников этой структуры.

Напомним, в Донецке убит один из главарей боевиков “ДНР“. Ликвидирован заместитель командира полка спецназа этой террористической группировки.

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