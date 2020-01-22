Во Львовской области мать наказали за школьные прогулы дочери

Школьница пропустила треть уроков.

Червоноградский городской суд Львовской области оштрафовал мать школьницы на 1700 грн, потому что ее 16-летняя дочь прогуляла более трети уроков в школе без уважительной причины.

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Об этом сообщает в сюжете ТСН.

Сообщается, что школьница Ирина перешла в новую школу в сентябре 2019 года. Последний раз на занятиях ее видели 24 декабря: она побыла на двух уроках и ушла.

И.о директора школы Елена Остапик обратилась в полицию, а также в отдел по вопросам защиты детей. Директриса отметила, что девочка не появляется на уроках. После проверки правоохранителями семьи прогульщицы дело передали в суд.

Пресс-секретарь местного суда Андрей Жураковский рассказал журналистам, что женщина признала свою вину. Это уже второй штраф, который мать получает из-за прогулов дочери.

Как можно ребенка исправить? Бить - нельзя, толковать ей - не доходит, разговаривать - не доходит. Она под влиянием своих друзей. Так же ее друзья меня и обворовали, - прокомментировала решение суда мать.

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Ирина - тяжелый подросток. На данный момент школьница не живет дома. Ирина переехала жить к парню, возвращаться домой не хочет из-за конфликтов в семье. А мать намерена перевести ее в вечернюю школу или на экстернат, чтобы не платить штрафы.

Напомним, школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба. Девочка, увидев в сети странный флешмоб, в котором люди поджигали сами себя, решила стать его участницей. "Игра" закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.

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