Разумков против увеличения зарплат нардепам и чиновникам

Председатель ВР Разумков выступает против увеличения заработных плат народным депутатам и чиновникам.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что зарплата нардепам или чиновникам может пересматриваться только в том случае, если они “продемонстрируют эффективность“ в работе. Об этом он сообщает УНИАН.

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Как сообщается, об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

“Если мы говорим о заработных платах, вы понимаете, что эти народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, они понимали на что они идут. Кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться, кому-то мало, кому-то много, однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму“, - заявил председатель Верховной Рады.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом зарплата народных депутатов выросла на 3 тысячи гривен в связи с увеличением прожиточного минимума.

Я не буду говорить за весь депутатский корпус, я от себя скажу - я думаю, что всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать, сколько получают наши граждане: сколько получает учитель, врач, воспитатель в детском саду, у меня лично язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновника. Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить, что есть вот такой показатель нашей работы, давайте, может, пересматривать наши заработные платы, - сказал Разумков.

Напомним, ранее Кулеба опроверг высокую зарплату.

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