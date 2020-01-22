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ГБР отказалось расследовать "фальсификацию" дела Шеремета – адвокат

Комментариев: 1
Соответствующее заявление подавали адвокаты медсестры Яны Дугарь.
Госбюро отказалось открывать уголовное производство
Госбюро отказалось открывать уголовное производство
Фейсбук ГБР

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Защита военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявила в Государственное бюро расследований (ГБР) о фальсификации доказательств следствием. Но Госбюро отказалось открывать уголовное производство. Об этом один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский рассказал “Українським Новинам“.

По его словам, защита Дугарь намерена обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств через суд. Решения суд пока не выносил.

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Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.

Напомним, на суде, где рассматривается апелляция на меру пресечения для Яны Дугарь, несколько свидетелей подтвердили наличие у нее алиби на момент убийства Шеремета.

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Теги: Яна Дугарь, дело Шеремета, адвокат, ГБР
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Комментариев (1)
Woodbrother    22.01.2020, 12:22
Оценка:  +3
Woodbrother
ДБР - фальсифицирующее результаты следствия по политическому заказу и нафиг не нужно стране. Распустить надо этих клоунов , а сэкономленные деньги отдать на детские сады и школы-интернаты.
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