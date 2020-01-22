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Зеленский прибыл в Давос: Он выступит на экономическом форуме

Комментариев: 5
Сегодня президент выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Пресс-служба Офиса президента

22 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. 

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В ходе визита, президент выступит на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Кроме того, Зеленский проведет ряд встреч с руководителями иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Напомним, премьер-министр Гончарук рассказал, что будет делать в Давосе.

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Теги: Зеленский, Давос, форум, визит, президент
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Комментариев (5)
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Из_бана    22.01.2020, 13:12
Оценка:  +17
Из_бана
Культурная программа? Членом по роялю? Не оценят. Не тот уровень. Это - не Кривой Рог.
Путин-Xyйло    22.01.2020, 13:06
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Боба поделится как просто и примитивно "разбираться" в экономике! Он всех "научит"
Woodbrother    22.01.2020, 13:02
Оценка:  +23
Woodbrother
Клоун ЗЕ тупой просто до смешного. О чем он там будет говорить ? О том что он не лох ?
Letohradek    22.01.2020, 12:46
Оценка:  +22
Letohradek
И что этот квартальный баран может сказать умного, на экономическом форуме, если он полный ноль в экономике? Как за такого откровенного болвана могли проголосовать люди ...??
VSHIVANKA    22.01.2020, 12:51
Оценка:  -23
VSHIVANKA
ТО ЖЕ , ЧТО И ТВОЙ КУМИР ПОРОСЯТКО , НИЧЕГО НОВОГО.....
БУДЕТ НЫТЬ , ЯБЕДНИЧАТЬ И ПОПРОШАЙНИЧАТЬ....
НЕРАБЫ ХУЛЕ , ХАК ТЬФУ !!!
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