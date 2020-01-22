Зеленский прибыл в Давос: Он выступит на экономическом форуме

Сегодня президент выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

22 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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В ходе визита, президент выступит на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.



Кроме того, Зеленский проведет ряд встреч с руководителями иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.



Напомним, премьер-министр Гончарук рассказал, что будет делать в Давосе.

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