Зеленский прибыл в Давос: Он выступит на экономическом форуме
Сегодня президент выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
22 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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В ходе визита, президент выступит на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
Кроме того, Зеленский проведет ряд встреч с руководителями иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Напомним, премьер-министр Гончарук рассказал, что будет делать в Давосе.
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