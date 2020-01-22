В посольстве США поздравило украинцев с Днем Соборности
Посольство США в Украине в День Соборности призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность украинского государства в пределах его международно признанных границ, включительно с Крымом и Донбассом. Об этом написала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин у себя в Twitter.
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Кристина Квин отметила, что единство украинцев, их энтузиазм и преданность в исторические времена, включая времена кризисов, вдохновляли ее и других людей по всему миру.
Она также заметила, что после недавней авиакатастрофы в Иране украинцы объединились и действовали ради поддержки своих сограждан, чьи близкие трагически погибли.
Во время Евромайдана и Революции Достоинства мы стали свидетелями того, как украинцы с запада и востока, юга и севера стояли плечом к плечу и защищали европейское будущее Украины. Украинцы продемонстрировали единство в своем стремлении к процветающей, демократической и свободной стране в ответ на российскую агрессию,- говорит Квин.
Также она добавила, что США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день.
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Напомним, ранее в День Соборности: В Киеве на мосту Патона создали “живую цепь”.
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