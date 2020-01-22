“Готовы бороться за Родину!”: Воины отметили День Соборности на передовой

ВСУ трогательно поздравили Украину с Днем Соборности.

Воины ВСУ трогательно поздравили Украину с Днем Соборности. в сети появились яркие фото праздничных акций различных военных подразделений ВСУ.

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К празднованию присоединились воины 92 механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ. В акции патриотизм приняли участие также представители военно-гражданской администрации Авдеевки и работники Авдеевского коксохимического завода.

У известного всем знака "Авдеевка - это Украина" участники мероприятия подняли на мачте огромный флаг Украины. Таким образом присутствующие продемонстрировали желание жить в свободной и соборной Украине. И, пожалуй, сейчас, как никогда мы осознаем стремление наших предков, которые 22 января 1919 года провозгласили Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), жить в едином государстве, - отметили воины.

Защитники отметили, что воссоединение УНР и ЗУНР было кратковременным, но стало очень важным для истории современной Украины. Поэтому важно в этот день помнить историю и стремиться к воссоединению.

А колесо истории крутится, и нам, современникам, в который раз приходится отвоевывать у врага свою территорию. Впрочем, мы готовы бороться за Родину, ведь искренне стремимся к соборности в стране и сердцах, - трогательно написали воины.

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Кроме того, к патриотическим акциям присоединились другие бригады ВСУ, которые несут службу на линии фронта. В частности, воины 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского поздравили соотечественников словами из Нового марша украинской армии.

Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе: Вітчизні будь ти вірний до загину, нам Україна вище понад все! - написала воины и опубликовали фото праздничного шествия.

Также День Соборности отметили воины 93 ОМБр Холодный Яр. Они процитировали Молитву украинского националиста и напомнили украинцам о том, как важно бороться за свободу и единство своей страны.

С началом войны каждый следующий День соборности напоминает нам непомерную цену, которую мы платим за право называться Украиной и сохранение собственной унитарности. Поэтому в этот день холодноярцы желают всем настоящим украинцам выдержки и стойкости. Наша борьба впереди, и судьба Второй Республики зависит исключительно от нас! - написали воины 93 бригады.

К поздравлениям присоединились воины 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Бригада призвала нацию не забывать об ошибках прошлого и не уступать врагу ни в чем.

Как и 101 год назад, враг снова посягнул на нашу страну, втаптывая в грязь наши государственные символы. Но украинский народ объединился и дает достойный отпор московским агрессорам. Совместными усилиями мы сможем восстановить территориальную целостность и нераздельность независимой Украины, создать все условия для мира, добра и счастья украинского народа! В единстве наша сила! - заявили защитники.

Напомним, Зеленский призвал украинцев быть едиными. В День соборности президент Зеленский обратился к гражданам Украины.

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