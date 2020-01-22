Аресты в ОРДЛО: Оккупанты формируют новый "обменный фонд" – Восток-SOS

На оккупированных территориях продолжаются аресты гражданских лиц, которых обвиняют в шпионаже и "госизмене".

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Российские гибридные силы за декабрь незаконно схватили на оккупированных территориях 7 человек, и это только те, о ком стало известно правозащитникам. Об этом сообщает в своем отчете благотворительный фонд “Восток-SOS“.

Всех задержанных обвиняют в “госизмене“ или шпионаже в пользу Украины или других государств.

Среди содержащихся в неволе на оккупированных территориях есть иностранец — гражданин Латвии Валентинс Веселовс. Ему боевики “ЛНР“ вынесли “приговор“ — лишение свободы сроком на 10 с половиной лет за “шпионаж“.

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Уже в январе в местных СМИ на оккупированной части Донбасса появилась информация о том, что НВФ “ЛНР“ “осудило“ на 12 с половиной лет жителя неподконтрольного сейчас украинской власти города Голубовки (название до декоммунизации — Кировская), его обвиняют в “госизмене“.

Напомним, в Донецке арестовали блогера, критиковавшего местных боевиков. Блогер освещал проблему отсутствия питания в школах на оккупированной территории.

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