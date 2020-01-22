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Аресты в ОРДЛО: Оккупанты формируют новый "обменный фонд" – Восток-SOS

Комментариев: 4
На оккупированных территориях продолжаются аресты гражданских лиц, которых обвиняют в шпионаже и "госизмене".
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

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Российские гибридные силы за декабрь незаконно схватили на оккупированных территориях 7 человек, и это только те, о ком стало известно правозащитникам. Об этом сообщает в своем отчете благотворительный фонд “Восток-SOS“.

Всех задержанных обвиняют в “госизмене“ или шпионаже в пользу Украины или других государств.

Среди содержащихся в неволе на оккупированных территориях есть иностранец — гражданин Латвии Валентинс Веселовс. Ему боевики “ЛНР“ вынесли “приговор“ — лишение свободы сроком на 10 с половиной лет за “шпионаж“.

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Уже в январе в местных СМИ на оккупированной части Донбасса появилась информация о том, что НВФ “ЛНР“ “осудило“ на 12 с половиной лет жителя неподконтрольного сейчас украинской власти города Голубовки (название до декоммунизации — Кировская), его обвиняют в “госизмене“.

Напомним, в Донецке арестовали блогера, критиковавшего местных боевиков. Блогер освещал проблему отсутствия питания в школах на оккупированной территории.

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Теги: ОРДЛО, обмен пленными, правозащитники, Донбасс
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Комментариев (4)
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ftb1    22.01.2020, 13:37
Оценка:  0
ftb1
А чё СВУ ждёт, они же с Россией воюют, пусть хоть раз за 5 лет пленят парочку российских кадровиков или опять своих на своих менять будем?
LifeStriker    22.01.2020, 13:17
Оценка:  +13
LifeStriker
Ну тако они поняли что НЕ ЛОХУ ЗЕ которому 42 пофиг кого на кого менять.
sv_sim    22.01.2020, 13:24
Оценка:  0
sv_sim
напомни на кого и в каком соотношении поменял петя? а потом говори кто лох а кто нет?
Letohradek    22.01.2020, 13:36
Оценка:  +8
Letohradek
Тебе так и не дошло кого ты привел к власти? А пора бы поумнеть за 7 месяцев президентства тупаря
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