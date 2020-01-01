“Он отличный парень”: Зеленский и Трамп могут встретиться в Давосе

Лидеры могут провести личную встречу.

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Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом Трамп заявил в интервью Wall Street Journal на полях мероприятия в Давосе.

Я думаю, что он действительно отличный парень... - охарактеризовал Зеленского Трамп.

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Американский лидер заявил, что встреча в формате тет-а-тет между ним и Зеленским не запланирована, но он готов к переговорам в таком и других форматах на полях экономического форума в Давосе.

Напомним, Зеленский прибыл в Давос. Он выступит на экономическом форуме. Сегодня президент выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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