Гончарук рассказал, почему "никто не доверяет Украине"

Премьер-министр рассказал об информационных барьерах внутри Украины.

Правительство намерено восстановить репутацию Украины на мировом уровне и разрушить информационные барьеры внутри страны. Об этом в интервью американскому изданию The Report Company рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Премьер подчеркнул, что информация и репутация являются главными ресурсами 21 века.



“Если у вас хорошая репутация, вы заслуживаете доверия и можете иметь доступ ко всем ресурсам, которые пожелаете. Это то, что отличает так называемые “развитые страны“ от Украины - у них есть более надежные ресурсы. Причина, по которой мы отличаемся, очень проста: никто не доверяет Украине“, - отметил Гончарук.



Премьер-министр также заявил, что открытая информация должна стать “религией“ для Украины.

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“Я считаю, что информационные барьеры также наносят нам вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией. Это создает прекрасные возможности для развития нашей экономики. Открытая информация дает инвесторам возможность планировать свою деятельность и проекты на будущее, и это то, что очень расширяет возможности людей. Я думаю, что Украина может быть ведущей страной в этом процессе по расширению прав и возможностей,“ - сказал Гончарук.



Напомним, Гончарук рассказал, что будет делать в Давосе.

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