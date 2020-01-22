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Не лезь пред батька в таможенный союз – Кулеба о таможенном союзе с ЕС

Комментариев: 4
Вице-премьер объяснил, почему Украине еще рано вступать в такой союз.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба
Фейсбук Дмитрия Кулебы

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Вступление Украины в таможенный союз с Европейским союзом на текущий момент не отражает интересов нашей страны. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, указав при этом основные причины, почему это так.

По словам вице-премьера, всему должно быть свое время, а пока Украина еще не готова к вхождению в таможенный союз. Политик объяснил свою мысль в пяти пунктах, сопроводив пост лозунгом “не лезьте поперед батька ни в какой таможенный союз“. В частности Кулеба обозначил следующие причины:

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    Таможенный союз - неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к которому мы движемся постоянно, не отвлекаясь на измены и пессимизм. Но к членству мы должны прийти сильными и эффективными.
  2. Членство в ЕС – наша стратегическая цель. А таможенный союз сейчас, именно на этом этапе - это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам. Поэтому мы от этой идеи и отказываемся.

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    Еще когда в 2017 году Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами. Безальтернативно. Эксперты были правы и новое правительство с ними согласилось.
  4. На этом этапе нам выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере. Для этого есть все предпосылки и возможности. И мы их используем. Это выгодно, прежде всего, украинцам, ведь от этого выиграет украинский бизнес и экономически усилится украинское государство.

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    Государство в мире должно руководствоваться своими ценностями и выгодой. Наша ценность: Украина - государство-член ЕС. Наша выгода: создание возможностей на пути к членству, что делает нас сильнее для защиты наших ценностей и развития.

Всё у нас будет. Просто всему свое время, - резюмировал вице-премьер.

Напомним, Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что получает более 80 тысяч гривен в месяц. По его словам, в месяц он получает около 50 тысяч гривен.

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Теги: Кулеба, ЕС, Таможенный союз, вице-премьер-министр
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Комментариев (4)
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xapi3mat    22.01.2020, 14:04
Оценка:  +1
xapi3mat
роумыны полностью остались без леса! выпилили и вывезли на германию и польшу!
Martian_bite    22.01.2020, 13:50
Оценка:  0
Martian_bite
Митний союз з ЄС, це в першу чергу політичний маркер приналежності до союзу європейських націй. Митний союз з ЄС має бути здійснений і як можна швидше.
Martian_bite    22.01.2020, 13:46
Оценка:  0
Martian_bite
Я категорично відкидаю таке рішення і не можу підтримувати такий курс.
ftb1    22.01.2020, 13:43
Оценка:  0
ftb1
" к членству мы должны прийти сильными и эффективными" , - а в чём сила брат. В новых кредитах МВФ? Эти небожители видимо из параллельной реальности.
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