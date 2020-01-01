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Нардеп от "Слуги Народа" рассказал, когда могут уволить Гончарука

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По информации нардепа Александр Дубинского, Гончарука могут уволить через несколько недель.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук может быть уволен после окончания процесса размещения еврооблигаций Украины на 1.5 млрд евро. Об этом на своей странице в Telegram написал народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Дубинский.

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По информации Дубинского, Гончарук будет уволен в первых числах февраля.

"Прямо сейчас идёт размещение евро-облигаций Украины на 1.5 млрд евро. Это размещение бы не удалось, если бы президент уволил премьер-министра Гончарука. Завершение сделки и перечисление средств в Минфин ожидается на конец января. В первых числах, после отчета, Гончарук будет уволен", - написал Дубинский.


Напомним, Гончарук рассказал, почему "никто не доверяет Украине".

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Теги: Дубинский, Гончарук, отставка, еврооблигации
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