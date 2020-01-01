В Украине не можно будет уволить без объяснения причин, - Милованов

Новый трудовой кодекс поменяет многое в отношениях работодателя и работника.

Министр экономики Тимофей Милованов объяснил, что новый трудовой кодекс исключает возможность увольнение работника по инициативе работодателя без объяснения причин.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что на данный момент, согласно действующему законодательству, есть 10 причин для увольнения работника, при этом никакой материальной компенсации для работников не предусмотрено.

Выходное пособие в размере оклада выдается только в исключительных случаях. По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко освобождает работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация (одна из причин для увольнения по Кодексу - ЭП) стала универсальным механизмом для массовых сокращений, - объяснил министр.

Милованова акцентировал, что в статье 35 проекту закона "О труде" идет речь о возможности увольнять работника по инициативе работодателя, но не указано, что это должно произойти без объяснения причин.

Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. В законопроекте "О труде" предлагаем сделать материальную компенсацию обязательным, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата, - сказал Милованов.

Министр привел статью законопроекта, в которой предусматриваются сроки уведомления об увольнении, которые могут быть заменены денежной компенсацией.

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Статья 35. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

1. Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

2. О решении расторгнуть трудовой договор по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок:

не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.

не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев

не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет

не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет

3. По договоренности сторон сроки предупреждения, указанные в части второй настоящей статьи могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшение срока уведомления.

4. Работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, денежной компенсацией в сумму размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения.Порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабинетом Министров.

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5. В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора.

6. Споры, связанные с отсутствием согласия работника на расторжение трудового договора по этому основанию, решаются в порядке, установленном для решения индивидуальных трудовых споров.

Напомним, Милованов рассказал о взятке в $10 миллионов. Министр экономики утверждает, что за время его работы ему поступали сотни предложений, которые обещали незаконное вознаграждение.

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