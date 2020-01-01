10 тысяч за возврат конфискованной BMW на евробляхах: Скандал в полиции
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Экипаж группы реагирования патрульной полиции во время несения службы в городе Украинка (Обуховский район) ночью остановил автомобиль “БМВ“ с номерами иностранной регистрации и незаконно изъял его у водителя с целью дальнейшего вымогания денег за возврат транспортного средства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Мотивируя свои действия тем, что пребывание автомобиля на “еврономерах“ запрещено в стране, полицейские изъяли машину и поместили на территорию полицейской станции. Однако, никакого процессуального документа об изъятии автомобиля работники полиции не составили. Затем полицейские требовали у водителя 10 000 гривен за возврат автотранспорта.
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На данный момент назначено служебное расследование, которое проводят работники инспекции по личному составу.
В дальнейшем все материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия законного решения. На время расследования полицейские отстранены от выполнения функциональных обязанностей.
Готовятся документы об их увольнении из рядов полиции.
Напомним, полиция начала останавливать машины с еврономерами. Максимальный штраф — 170 тыс грн и конфискация автомобиля.
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