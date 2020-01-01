10 тысяч за возврат конфискованной BMW на евробляхах: Скандал в полиции

Против патрульных, требовавших взятку, начата проверка, готовятся материалы для передачи в ГБР.

Читай также: В Киеве пьяный водитель евробляхи гонял пешеходов по тротуару

Экипаж группы реагирования патрульной полиции во время несения службы в городе Украинка (Обуховский район) ночью остановил автомобиль “БМВ“ с номерами иностранной регистрации и незаконно изъял его у водителя с целью дальнейшего вымогания денег за возврат транспортного средства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Мотивируя свои действия тем, что пребывание автомобиля на “еврономерах“ запрещено в стране, полицейские изъяли машину и поместили на территорию полицейской станции. Однако, никакого процессуального документа об изъятии автомобиля работники полиции не составили. Затем полицейские требовали у водителя 10 000 гривен за возврат автотранспорта.

Фото конфискованного авто kv.npu.gov.ua

Читай также: Министр пообещал расстаможку “евроблях“ онлайн

На данный момент назначено служебное расследование, которое проводят работники инспекции по личному составу.

В дальнейшем все материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия законного решения. На время расследования полицейские отстранены от выполнения функциональных обязанностей.

Готовятся документы об их увольнении из рядов полиции.

Напомним, полиция начала останавливать машины с еврономерами. Максимальный штраф — 170 тыс грн и конфискация автомобиля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.