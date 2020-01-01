Стала известна зарплата Разумкова

Зарплата председателя парламента в декабре составила 37 322,28 гривны. Кроме того ему было начислено 76 840 гривен за депутатские полномочия (за декабрь и ноябрь).

Разумков получил более 100 тысяч гривен за декабрь пресс-служба Слуги народа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за декабрь получил 37,3 тысяч гривен зарплаты. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

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Так, его зарплата за декабрь составила 37 322,28 гривны. Первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук получил 54,1 тыс. гривен, а заместитель Елена Кондратюк - 34,6 тыс. гривен.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк было начислено по 76 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.

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Ранее сообщалось, Разумков против увеличения зарплат нардепам и чиновникам. Председатель ВР Разумков выступает против увеличения заработных плат народным депутатам и чиновникам.

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