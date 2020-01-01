В Одессе штурмовали квартиру, где засели пьяные родители с детьми

Двум девочкам возрастом 1,5 и 4,5 года угрожала опасность, нужно было срочно изъять их из семьи.

Спецназ в центре Одессы взял штурмом квартиру, в которой забаррикадировались пьяные родители с малолетними детьми. Штурм произошел прошлой ночью. Об этом сообщает УНИАН.

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Как сообщила и.о. начальника службы по делам детей Юлия Никандрова, случившееся вчера было спасательной операцией.

Сотрудники территориального отдела службы по делам детей Одесского горсовета выехали на адрес социально неблагополучной семьи для немедленного изъятия двоих детей в связи с угрозой их жизнью и здоровью. Две девочки в возрасте 1,5 и 4,5 года, - сообщила Никандрова.

Как сообщается, мать детей и ее муж находились в состоянии алкогольного опьянения.

Семья состоит на учете службы, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Дети были в обносках, голодные, а в квартире - антисанитария.

По словам Никандровой, обычно в работе оперативных групп участвуют служба по делам детей, полиция, медики и центр соцслужб (коллегия специалистов).

Сегодня же подключились ТОР (спецподразделение полиции тактико-оперативного реагирования), спецподразделение полиции “Полина“ (занимается домашним насилием), сотрудники ГСЧС. Без них спасти детей было бы крайне сложно, поскольку родители забаррикадировались в квартире, и просьбу открыть двери полностью проигнорировали, - сообщила Никандрова.

В настоящее время дети уже переданы в соответствующее детское учреждение. Волонтеры помогли оперативно обеспечить девочек одеждой, питанием и предметами личной гигиены.

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Напомним, ранее в Одессе нетрезвый полицейский сбил пешеходов.

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