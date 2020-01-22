Кива подрался в ресторане с ветераном АТО: Новый скандал с нардепом
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Народный депутат из фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь“ Илья Кива подрался с посетителем ресторана. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях и быстро распространилось по Интернету.
Как сообщает Telegram-чат “Новина“, оппонентом нардепа оказался ветеран антитеррористической операции Михаил Майнман.
Инцидент произошел около полудня в среду, 22 января, в столичном ресторане МОССО на Крещатике.
Нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, местным авторитетом Бельмондо. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу, – сказано в сообщении.
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После конфликта охрана Кивы напала на ветерана, в то время как нардеп вернулся за свой стол.
Видео инцидента, записанное камерой наблюдения в ресторане, распространилось в социальных сетях.
Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что в центре Киева избили народного депутата. Полиция ввела план “Перехват”. При этом не уточнялось, о каком именно депутате идет речь. Сообщалось лишь, что “избиение“ произошло в кафе.
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