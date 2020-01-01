У Зеленского не исключают встречу с Путиным в Израиле: названы темы

У президента оценили вероятность встречи с Путиным в Израиле.

Во время визита Владимира Зеленского в Израиль на полях форума по Холокосту может состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что во время предполагаемой встречи Владимир Зеленский может обсудить с Владимиром Путиным вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц. Однако встреча пока не запланирована.

Зеленский посетит Израиль завтра, 23 января, и проведет там два дня.

Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля, - сообщили в Офисе президента.

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В ведомстве акцентировали, что встреча Зеленского и Путина не запланировала, но к ней украинский лидер готов.

Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, - сообщили в ОП.

Напомним, Зеленский снова встретится с Путиным: известны детали. Встреча запланирована на завтра, 23 января.

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