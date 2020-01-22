В Киеве активиста облили мочой: появилось видео

Видео опубликовал скандальный Анатолий Шарий.

Неизвестные осуществили нападение и облили мочой националиста Евгения Строканя.

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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил скандальный блогер Анатолий Шарий.

К слову, пострадавший Шарий является единомышленником фигуранта дела о нападении на журналистов “Шарий.нет“ Виталия Регора, которого недавно тоже облили мочой неизвестные в подъезде собственного дома.

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На видео видно, что нападение случилось в ночное время суток. Мужчину повалили на землю и облили веществом с резким запахом (предположительно, это была моча).

Сам Шарий сообщил, что резко осуждает хулиганские действия такого рода.

К слову, в декабре пострадавший активист Строкань напал на журналиста “Правового контроля“ Сергея Шевчука.

Напомним, напавшему на журналиста активисту назначили домашний арест. Виталий Регор напал на журналиста Шарий.net Дмитрия Кучера на заседании суда по делу об убийстве Павла Шеремета.

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