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В Киеве активиста облили мочой: появилось видео

Комментариев: 6
Видео опубликовал скандальный Анатолий Шарий.
Пострадавший активист
Пострадавший активист
скриншот

Неизвестные осуществили нападение и облили мочой националиста Евгения Строканя. 

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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил скандальный блогер Анатолий Шарий.

К слову, пострадавший Шарий является единомышленником фигуранта дела о нападении на журналистов “Шарий.нет“ Виталия Регора, которого недавно тоже облили мочой неизвестные в подъезде собственного дома. 

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На видео видно, что нападение случилось в ночное время суток. Мужчину повалили на землю и облили веществом с резким запахом (предположительно, это была моча).

Сам Шарий сообщил, что резко осуждает хулиганские действия такого рода.

К слову, в декабре пострадавший активист Строкань напал на журналиста “Правового контроля“ Сергея Шевчука. 

Напомним, напавшему на журналиста активисту назначили домашний арест. Виталий Регор напал на журналиста Шарий.net Дмитрия Кучера на заседании суда по делу об убийстве Павла Шеремета.

 

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Теги: нападение, активист, моча, Киев
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Комментариев (6)
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SEMPENTY    22.01.2020, 16:26
Оценка:  +18
SEMPENTY
А почему же морду не набили?
nelci    22.01.2020, 16:55
Оценка:  -5
nelci
Платный осведомитель-доносчик на своих единомышленников, всегда рискует от них же получать по морде.
kapablankas    22.01.2020, 16:22
Оценка:  -16
kapablankas
бумеранг
Совсемскоро    22.01.2020, 16:21
Оценка:  -16
Совсемскоро
Булыжник - оружие пролетариата, моча - оружие активистов, хотя им самим этим оружием и достается.
ИИИИИИИИИИ    22.01.2020, 16:16
Оценка:  +7
ИИИИИИИИИИ
Потому что эти "активисты-националисты" ; очень борзые, когда в стае. А как начинают их отлавливать по одному и делать с ними то же, что делают сворой они - ох и вонь поднимается)).
Туземун    22.01.2020, 16:08
Оценка:  -15
Туземун
Шарий не скандальный, он один из лучших украинских блогеров...
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