В Институте Нацпамяти заявили о провокации перед встречей Зеленского с Дудой

Акт вандализма в Польше мог быть провокацией перед встречей Зеленского с президентом Польши.

В Институт национальной памяти Украины считают, что уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА в Польше могло быть инспирированной извне провокацией. Об этом говорится в заявлении Института нацпамяти.

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“Категорически осуждаем это действие и надеемся, что в ближайшее время это и другие места захоронений будут восстановлены, а виновные в надругательстве над памятью - справедливо наказаны... Также не исключаем, что могла иметь место инспирированная извне провокация накануне встречи президентов Украины и Польши, запланированной на следующей неделе непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау“, - написали в УИНП.



В Институте нацпамяти отметили важность заявления МИД Польши, в котором польские дипломаты осудили акт вандализма. В УИНП также выразили надежду, что польские правоохранители проведут эффективное расследование преступления.

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Напомним, в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии



МИД Польши прокомментировало акт вандализм на могиле воинов УПА в Подкарпатском воеводстве, назвав его попыткой подорвать добрососедские отношения Польши с Украиной.

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