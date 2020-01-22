“Я тебя сгною”: Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку

Скандал с участием Кивы и ветерана АТО получил продолжение.

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В сети появилась личная переписка народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы и ветерана АТО Михаила Маймана, которые подрались сегодня в ресторане на Крещатике.

Скриншоты переписки опубликовал сам одиозный Кива на своей странице в Facebook.

Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои, - написал Кива.

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Согласно материалам переписки, ветеран АТО Майман, известный также по фамилии Помагайбо, якобы оскорблял Киву и постоянно угрожал устроить ему "отместку". Кроме того, на личном аккаунте ветерана АТО в Facebook также появлялись провокационные публикации о Киве.

Ты наркоман и мародер...Буду тебя *бать штангой… Жди, с*чка...Я тебя сгною - якобы писал Майман.

Петух, - ответил ему нардеп.

Внимание, присутствует ненормативная лексика. 18+

Доказательства Кивы facebook.com/kivailya

Переписка facebook.com/kivailya

Переписка facebook.com/kivailya

Комментарии facebook.com/kivailya

Напомним, в центре Киева избили народного депутата: введен план “Перехват”. Полиция ищет нападавших, которые скрылись на двух автомобилях.

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