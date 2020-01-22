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“Я тебя сгною”: Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку

Комментариев: 5
Скандал с участием Кивы и ветерана АТО получил продолжение.
Кива избил ветерана АТО
Кива избил ветерана АТО
скриншот

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В сети появилась личная переписка народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы и ветерана АТО Михаила Маймана, которые подрались сегодня в ресторане на Крещатике.

Скриншоты переписки опубликовал сам одиозный Кива на своей странице в Facebook.

Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои, - написал Кива.

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Согласно материалам переписки, ветеран АТО Майман, известный также по фамилии Помагайбо, якобы оскорблял Киву и постоянно угрожал устроить ему "отместку". Кроме того, на личном аккаунте ветерана АТО в Facebook также появлялись провокационные публикации о Киве.

Ты наркоман и мародер...Буду тебя *бать штангой… Жди, с*чка...Я тебя сгною - якобы писал Майман. 

Петух, - ответил ему нардеп.

Внимание, присутствует ненормативная лексика. 18+

Доказательства Кивы
Доказательства Кивы
facebook.com/kivailya

Переписка
Переписка
facebook.com/kivailya

Переписка
Переписка
facebook.com/kivailya

Комментарии
Комментарии
facebook.com/kivailya

Напомним, в центре Киева избили народного депутата: введен план “Перехват”. Полиция ищет нападавших, которые скрылись на двух автомобилях.

 

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Теги: Кива, драка, Майман, переписка
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Комментариев (6)
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zadneprohodchik    22.01.2020, 17:07
Оценка:  +2
zadneprohodchik
и тут очко онаниста лысого заиграло
Из_бана    22.01.2020, 17:11
Оценка:  +2
Из_бана
... всеми цветами радуги.
WTF2wtf    22.01.2020, 17:02
Оценка:  +6
WTF2wtf
Кива сам полез в драку, раз в табло выхватил и обделался резко ))
Дебилоид отмороженный
eddgek    22.01.2020, 16:56
Оценка:  +10
eddgek
Шо" кИва" "АБАСРАЛСЯ"
DmitriyMakarov    22.01.2020, 16:52
Оценка:  -3
DmitriyMakarov
и таких "ветеранов" - 99%
Из_бана    22.01.2020, 16:56
Оценка:  +10
Из_бана
И они все будут так поступать с такими кивами. И это правильно.
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