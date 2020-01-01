Встречи Зеленского и Путина в Израиле не будет – Кремль

Несмотря на запрос президента Зеленского о встречи с Путиным, в Кремле ответили отрицательно.

Президент РФ Владимир Путин не планирует никаких двусторонних встреч с главами других стран, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на то, что подобные предложения поступали и от Зеленского и от лидеров других стран, у Путина отрицают планы подобных встреч. Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у Путина очень плотный график и встречи будут короткими, “на ногах“.

Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только “на ногах“ и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам (форума в Израиле - ред.), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт “на ногах, - сказал Ушаков журналистам.

При этом он уточнил, что на запрос Зеленского никто не давал отказ.

По словам Ушакова, из министров Путина в ходе поездки в Израиль будет сопровождать только глава МИД Сергей Лавров, а также представители других министерств.

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Напомним, ранее у Зеленского не исключили встречу с Путиным в Израиле.

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