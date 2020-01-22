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"Позорное обращение": У Порошенко жестко раскритиковали Зеленского

Комментариев: 6
Нардеп "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий жестко раскритиковал обращение президента Зеленского.
Народный депутат Николай Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий
Николай Княжицкий/Facebook

Народный депутат партии “Европейская Солидарность“ Николай Княжицкий назвал позорным обращение президента Владимира Зеленского на День соборности. Об этом он зяавил в эфире телеканала “Прямой“ 

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По мнению Княжицкого, Зеленский исказил исторические факты и не сказал, что западная и восточная Украина объединились в одно государство, которое потеряло свою независимость из-за большевистской России.

Люди, которые сейчас стоят во Львове на митинге в честь воссоединения возле памятника Шевченко, для них небезразлично, возле какого памятника они стоят, они называют Россию агрессором, Владимир Зеленский этого не сделал. Поэтому с моей точки зрения это было позорное обращение, которое совершенно извращает историю и стремления тех людей, которые объединили единую соборную Украину,“ - сказал Княжицкий.


Напомним, в День соборности президент Зеленский обратился к гражданам Украины.

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Теги: Княжицкий, Зеленский, обращение, Порошенко
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Комментариев (6)
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Avenger_    22.01.2020, 17:55
Оценка:  -12
Avenger_
еще на слушал обращение - но раз порохоботская шестерка нэгодуе - значит что-то хорошее сказал)
Путин-Xyйло    22.01.2020, 17:47
Оценка:  +16
Путин-Xyйло
Зельца не проинформировали, а сам он не знает с чего "вдруг" такое название. Он сейчас занят "зарабатыванием" на ебрейское гражданство!
ftb1    22.01.2020, 17:24
Оценка:  +4
ftb1
Вот уроды шоколадные, выискивают любые поводы для дестабилизации и раскола общества.
DmitriyMakarov    22.01.2020, 17:18
Оценка:  +2
DmitriyMakarov
Ну да, не рассказал, что случка продержалась де-юре полгода а де-факто пару дней - когда большевики стали подходить к Киеву их как ветром сдуло. Не рассказал, что после объявления акта на Софийской площади радостные злученные стали ломать памятник Богдану, как киевляне ловили их и мочили по углам
SEMPENTY    22.01.2020, 17:12
Оценка:  +24
SEMPENTY
Ох и рожа.... голодает наверное...
Путин-Xyйло    22.01.2020, 17:48
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
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