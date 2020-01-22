"Позорное обращение": У Порошенко жестко раскритиковали Зеленского

Нардеп "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий жестко раскритиковал обращение президента Зеленского.

Народный депутат партии “Европейская Солидарность“ Николай Княжицкий назвал позорным обращение президента Владимира Зеленского на День соборности. Об этом он зяавил в эфире телеканала “Прямой“

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По мнению Княжицкого, Зеленский исказил исторические факты и не сказал, что западная и восточная Украина объединились в одно государство, которое потеряло свою независимость из-за большевистской России.



“Люди, которые сейчас стоят во Львове на митинге в честь воссоединения возле памятника Шевченко, для них небезразлично, возле какого памятника они стоят, они называют Россию агрессором, Владимир Зеленский этого не сделал. Поэтому с моей точки зрения это было позорное обращение, которое совершенно извращает историю и стремления тех людей, которые объединили единую соборную Украину,“ - сказал Княжицкий.



Напомним, в День соборности президент Зеленский обратился к гражданам Украины.

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