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Турция никогда не признает Крым российским

Комментариев: 3
Глава МИД Турции Чавушоглу на форуме в Давосе сказал, что Анкара никогда не признает Крым территорией России.
Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу
EPA/UPG

Анкара никогда не признает аннексированный Крым территорией Россией и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, передает Укринформ

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Так, министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на панели “Геополитические перспективы на Ближнем Востоке и Северной Африке“ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что Турция не соглашается с Россией в вопросе оккупации Крыма и добавил, что Анкара поддерживает Украину.

Соглашаюсь ли я с Россией по вопросу Крыма, Украины или Грузии? Нет. Мы никогда не признаем эту оккупацию и аннексию (Крыма - ред.)“, - добавил Чавушоглу.

Напомним, ранее Эрдоган и Путин запустили газопровод в обход Украины.

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Теги: Украина, Турция, Аннексия, Крым
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Комментариев (3)
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ТакТакс    22.01.2020, 18:39
Оценка:  +1
ТакТакс
Еще бы, они ведь мечтали что слабосильная Украина вот-вот сама им его. А тут бац, и хрен им на рыло. Абидно, канешно...
WTF2wtf    22.01.2020, 17:17
Оценка:  +18
WTF2wtf
Вполне естественное замечание ...
atos    22.01.2020, 18:41
Оценка:  0
atos
Никогда не говори «никогда», потому что «дни бегут так быстро и ничто не остается неизменным».
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