Турция никогда не признает Крым российским
Анкара никогда не признает аннексированный Крым территорией Россией и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, передает Укринформ.
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Так, министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на панели “Геополитические перспективы на Ближнем Востоке и Северной Африке“ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что Турция не соглашается с Россией в вопросе оккупации Крыма и добавил, что Анкара поддерживает Украину.
Соглашаюсь ли я с Россией по вопросу Крыма, Украины или Грузии? Нет. Мы никогда не признаем эту оккупацию и аннексию (Крыма - ред.)“, - добавил Чавушоглу.
Напомним, ранее Эрдоган и Путин запустили газопровод в обход Украины.
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