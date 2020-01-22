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Мэр Харькова начал процесс возвращение проспекта Жукова

Комментариев: 17
В Харьковском горсовете готовятся переименовать проспекта Петра Григоренко в честь Жукова.
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Геннадий Кернес/Facebook

Городской совет Харькова рассмотрит вопрос о возвращении в город проспекта имени советского маршала Георгия Жукова. В мэрии намерены переименовать проспекта Петра Григоренко в честь Жукова. Соответствущий документ был опубликован на портале Харьковского горсовета.

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"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - пишется в распоряжении Кернеса.

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Документ предусматривает, чиновники горсовет подготовят проект о переименовании проспекта Григоренко и обобщат все замечания и предложения, полученные в рамках общественного обсуждения. Также в горсовете подсчитают расходы, связанные с переименованием проспекта.

Напомним, глава Института нацпамяти озвучил основные шаги для декоммунизации.

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Теги: декоммунизация, Харьков, проспект Жукова, Кернес
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Комментариев (17)
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ТакТакс    22.01.2020, 18:36
Оценка:  0
ТакТакс
Удачи ему. Многие нацики этого благородного порыва не переживут.
Woodbrother    22.01.2020, 18:37
Оценка:  +2
Woodbrother
Фашизм и коммунизм отличались только формой усов диктаторов.
Rikstal    22.01.2020, 18:41
Оценка:  0
Rikstal
так такс, и тебе фак!
Avenger_    22.01.2020, 17:50
Оценка:  -21
Avenger_
Правильно.Жители города должны решать на каких улицах им жить.А не "актывисты",понаехавшие хрен знает откуда.
Woodbrother    22.01.2020, 17:52
Оценка:  +15
Woodbrother
Улицу переименовали харьковчане.
толян04    22.01.2020, 18:01
Оценка:  -16
толян04
пиз д еж! правильно писать надо не харьковчане а галичане.
Woodbrother    22.01.2020, 18:07
Оценка:  +9
Woodbrother
толян04 - вам на вашей московии телевизор все мозги выжег. Украинцам на вашего мясника и мародера жукова глубоко наплевать.
толян04    22.01.2020, 18:10
Оценка:  -13
толян04
слыш чмо из черновцов,шло бы ты на х у й! престарелая пидо ра ска! сама ты из вашингтонского обкома уборщица
Woodbrother    22.01.2020, 18:15
Оценка:  +8
Woodbrother
толян04 - пора вам на дырку в полу. Говнище из вас прет уже со васех дырок.
толян04    22.01.2020, 18:18
Оценка:  -13
толян04
это тебе пора упоротая идиотка и старая дева.00
Woodbrother    22.01.2020, 18:22
Оценка:  +6
Woodbrother
К психиатру еще сходите за одно. У вас на московии остались хоть какие то психиатры ?
толян04    22.01.2020, 18:24
Оценка:  -7
толян04
у тебя мания московии и ты шизанутая дура сидящая тут круглосуточно и минусящая прогой всех несогласных с тобой
Woodbrother    22.01.2020, 18:38
Оценка:  +1
Woodbrother
О, у вас еще и самокритика жива внутри. Тогда может не все потерянно .
ftb1    22.01.2020, 17:49
Оценка:  -2
ftb1
Удачи харьковчанам в их благородном деле.
Woodbrother    22.01.2020, 17:51
Оценка:  +15
Woodbrother
Причем тут харьковчане ? Кровавяй убийца и маньяк жуков не дает спокойно спать именноо меру города. Остальным на этого мясника наплевать.
толян04    22.01.2020, 18:05
Оценка:  -16
толян04
аксэптиха,выпей йаду или таблетку сидуксена и перестань прогой минусить))
Woodbrother    22.01.2020, 17:44
Оценка:  +19
Woodbrother
Самого кернеса пора переименовать в запроданца и совка.
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