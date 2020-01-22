Мэр Харькова начал процесс возвращение проспекта Жукова

В Харьковском горсовете готовятся переименовать проспекта Петра Григоренко в честь Жукова.

Городской совет Харькова рассмотрит вопрос о возвращении в город проспекта имени советского маршала Георгия Жукова. В мэрии намерены переименовать проспекта Петра Григоренко в честь Жукова. Соответствущий документ был опубликован на портале Харьковского горсовета.

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"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - пишется в распоряжении Кернеса.

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Документ предусматривает, чиновники горсовет подготовят проект о переименовании проспекта Григоренко и обобщат все замечания и предложения, полученные в рамках общественного обсуждения. Также в горсовете подсчитают расходы, связанные с переименованием проспекта.

Напомним, глава Института нацпамяти озвучил основные шаги для декоммунизации.

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