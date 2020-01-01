На Закарпатье построили вертолетную площадку и паркинг для Пэрис Хилтон

Появились фото новых построек для голливудской звезды.

Наследница бизнес-империи Hilton и самая известная блондинка Голливуда Пэрис Хилтон, вероятно, вскоре станет владелицей расположенного в Закарпатье комплекса "Дереневская Купель", так как собственники заведения выполнили поставленные звездой условия для завершения сделки по продаже.

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Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на 24 канале.

Ранее Хилтон согласилась купить комплекс при наличии паркинга и вертолетной площадки. Нынешние владельцы пошли на встречу блондинке и построили на территории комплекса вертолетную площадку, двухуровневый паркинг, а также "Пассаж" для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.

Американская бизнес-вумен рассчитывает заключить сделку по купле-продаже комплекса в начале весны. Тогда же звезда инициирует съемки нового реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ.

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В начале апреля в “Деревенской купели” начинают цвести сакуры. Их в комплексе несколько видов. Кроме того, на территории комплекса растут около 5 тысяч редких растений. Поэтому съемки здесь не редкость. К примеру, на территории комплекса снимали “Холостяк”.

Сценарий реалити-шоу, которое планируют снять в “Деревенской купели” Пэрис Хилтон пока держит в секрете. Знаменитость также запланировала организовать другие ивенты в Украине. Например, в планах организация представительского международного конкурса красоты.

Напомним, Пэрис Хилтон купит комплекс на Закарпатье. Основным требованием звезды стало строительство вертолетной площадки.

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