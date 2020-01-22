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Зеленский в Давосе предложил взять Украину в ЕС вместо Британии

Комментариев: 2
Но для этого важно, чтобы ЕС тоже хотел видеть Украину в своих рядах.
Зеленский выступил в Давосе
Зеленский выступил в Давосе
кадр из видео

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После выхода Великобритании из Европейского Союза для Украины наступил очень удобный момент, чтобы вступить в содружество. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава украинского государства отметил, что одного лишь желания украинцев для вступления в ЕС недостаточно. Не менее важно, чтобы в Европейском Союзе этого также хотели.

Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос, какой статус будет иметь Украина в ЕС, каким будет отношение к нам. Отношение как к сильному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit (выход – ред.), возможно, другая страна должна сделать enter (вход – ред.), - заявил украинский президент.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине пока не следует вступать в таможенный союз с Евросоюзом. Для этого Украина должна быть готовой, чего пока нет.

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Теги: Зеленский, Давос, президент, Великобритания, ЕС
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Комментариев (2)
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bertal    22.01.2020, 18:37
Оценка:  0
bertal
Украина в обмен на Британию????? смешно, "95 квартал" так и прет из него
толян04    22.01.2020, 18:19
Оценка:  -3
толян04
какбэ размен далеко не равноценный)))
доплатить надо нэньке за вход в ес)))
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