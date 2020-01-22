Зеленский в Давосе предложил взять Украину в ЕС вместо Британии

Но для этого важно, чтобы ЕС тоже хотел видеть Украину в своих рядах.

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После выхода Великобритании из Европейского Союза для Украины наступил очень удобный момент, чтобы вступить в содружество. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава украинского государства отметил, что одного лишь желания украинцев для вступления в ЕС недостаточно. Не менее важно, чтобы в Европейском Союзе этого также хотели.

Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос, какой статус будет иметь Украина в ЕС, каким будет отношение к нам. Отношение как к сильному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit (выход – ред.), возможно, другая страна должна сделать enter (вход – ред.), - заявил украинский президент.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине пока не следует вступать в таможенный союз с Евросоюзом. Для этого Украина должна быть готовой, чего пока нет.

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