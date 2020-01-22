Мир не может быть сплоченным только в Facebook – Зеленский в Давосе

Президент призвал обновить правила международной безопасности.

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Правила международной безопасности требуют обновления. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 22 января.

Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality (новая “нормальность“ – ред.) Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим и потерявшим дом, всемирной озабоченности и обеспокоенности? Этого мало, - сказал Зеленский.

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Он добавил, что это лишь один из примеров, который свидетельствует об уязвимости нынешней архитектуры мира. По словам главы украинского государства, мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, в особенности правил международной безопасности.

Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостят выступления Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского “Боинга“ в Иране. Означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства это уже теряет актуальность, а в ленту уже стучится новый громкий информационный повод, - добавил он.

Напомним, Зеленский в Давосе предложил взять Украину в ЕС вместо Британии. Но для этого, по словам президента, важно, чтобы ЕС тоже хотел видеть Украину в своих рядах.

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