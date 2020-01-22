Зеленский зазывает инвесторов "няней"

Украинские власти уже разработали программу Investment Nanny, которая создаст благоприятный инвестклимат.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал ввести новые стимулы для инвестирования в Украине.

Для этого уже подготовили новую программу Investment Nanny.

"Каждому инвестору, каждая компания, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать, у вас будет менеджер (investment nanny), разговаривающий на пяти языках. 24/7 этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с менеджером и не будет никакой проблемы", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина намерена выставит на продажу около 500 предприятий. Так называемая "большая приватизация" должна начаться уже весной.

"Первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию [с инвестициями] 10 миллионов долларов плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Welcome", - сказал он.

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