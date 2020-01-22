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Зеленский зазывает инвесторов "няней"

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Украинские власти уже разработали программу Investment Nanny, которая создаст благоприятный инвестклимат.
Президент пообещал налоговые каникулы инвесторам
Президент пообещал налоговые каникулы инвесторам
Офис президента
 
Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал ввести новые стимулы для инвестирования в Украине.
 
Для этого уже подготовили новую программу Investment Nanny.
 
 
"Каждому инвестору, каждая компания, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать, у вас будет менеджер (investment nanny), разговаривающий на пяти языках. 24/7 этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с менеджером и не будет никакой проблемы", - сказал президент.
 
Зеленский напомнил, что Украина намерена выставит на продажу около 500 предприятий. Так называемая "большая приватизация" должна начаться уже весной.
 
"Первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию [с инвестициями] 10 миллионов долларов плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Welcome", - сказал он.
 
 
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал условия для привлечения инвестиций в Украину.

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Теги: инвестиции, Давос, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
shk67    22.01.2020, 19:45
Оценка:  +9
shk67
Идиот! Откуда деньги в казну будут поступать?
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